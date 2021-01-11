***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti11.964,01 % 0,00187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri465.351,29 % 0,07256Fon Yönetim Ücreti13.120.479,81 % 2,04594Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.138,22 % 0,00018Gecelik Ters Repo Komisyonu35,91 % 0,00001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar75.488,1 % 0,01177Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler304.151,66 % 0,04743TOPLAM GİDERLER13.981.900,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ641.293.064,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899331BIST