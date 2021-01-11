***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00351Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00023Bağımsız Denetim Ücreti8.814,47 % 0,01942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.500,74 % 0,10243Fon Yönetim Ücreti910.530,9 % 2,00566Hisse Senedi Komisyonu55.738,74 % 0,12278Tahvil Bono Komisyonu152,08 % 0,00033Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.113,54 % 0,02228Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.406,36 % 0,0075Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.166,66 % 0,18319TOPLAM GİDERLER1.120.124,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.398.110,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899332BIST