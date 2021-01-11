***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti11.969,75 % 0,02144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.134,48 % 0,10593Fon Yönetim Ücreti1.119.626,8 % 2,00566Hisse Senedi Komisyonu33.905,09 % 0,06074Tahvil Bono Komisyonu457,54 % 0,00082Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.697,37 % 0,02275Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.843,73 % 0,00689Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.690,16 % 0,18216TOPLAM GİDERLER1.345.025,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.823.297,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899333BIST