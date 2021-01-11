***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti11.974,33 % 0,00278Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri321.829,94 % 0,07462Fon Yönetim Ücreti6.487.469,4 % 1,50426Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,13 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu44.704,98 % 0,01037Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.411,44 % 0,00821Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.322,24 % 0,00054Vergiler ve Diğer Harcamalar1.419.805,02 % 0,32921Türev Araçlar Komisyonu119.562,17 % 0,02772Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler122.824,44 % 0,02428TOPLAM GİDERLER8.569.475,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.272.973,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899334BIST