***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti12.138,8 % 0,0012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri803.937,76 % 0,07967Fon Yönetim Ücreti25.298.793,42 % 2,5071Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.748,79 % 0,00245Gecelik Ters Repo Komisyonu229.618 % 0,02276Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.467,71 % 0,00015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.636,79 % 0,00016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler184.615,66 % 0,0183TOPLAM GİDERLER26.560.248,47DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.009.085.549,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899335BIST