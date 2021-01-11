***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti11.971,35 % 0,01064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri424.939,71 % 0,37762Fon Yönetim Ücreti2.537.072,33 % 2,25456Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.208,14 % 0,01174Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu201.447 % 0,17902Vergiler ve Diğer Harcamalar560.765,93 % 0,49832Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.627,73 % 0,03077TOPLAM GİDERLER3.787.323,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.530.662,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899337BIST