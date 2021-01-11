***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00549Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti11.569,43 % 0,01993Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri253.901,72 % 0,43733Fon Yönetim Ücreti1.689.294,42 % 2,9097Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.029,21 % 0,01038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu43.365,57 % 0,07469Vergiler ve Diğer Harcamalar115.708,88 % 0,1993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.772,85 % 0,05645TOPLAM GİDERLER2.155.933,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.057.260,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899339BIST