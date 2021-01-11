***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00096Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti11.967,59 % 0,00362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri326.546,1 % 0,09867Fon Yönetim Ücreti9.629.593,48 % 2,90971Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13,42 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.629,76 % 0,00442Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu549.578,63 % 0,16606Vergiler ve Diğer Harcamalar1.009.024,33 % 0,30489Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.466,02 % 0,02854TOPLAM GİDERLER11.639.110,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ330.946.993,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899340BIST