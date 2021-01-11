***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,04847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00162Bağımsız Denetim Ücreti9.652,69 % 0,14691Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.476,12 % 0,09856Fon Yönetim Ücreti131.782,62 % 2,00568Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu385,83 % 0,00587Gecelik Ters Repo Komisyonu3.755,12 % 0,05715Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.395,81 % 0,03646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.068,18 % 0,03148Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.377,4 % 0,11228TOPLAM GİDERLER167.185,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.570.469,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899341BIST