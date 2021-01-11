***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.163,75 % 0,00202729Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001856Bağımsız Denetim Ücreti2.286,27 % 0,00398276Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.493,23 % 0,02524772Fon Yönetim Ücreti105.382,54 % 0,18358014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,00056947Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.298,39 % 0,01097202TOPLAM GİDERLER130.057,62 % 0,226565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.404.107,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899342BIST