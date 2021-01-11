***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00055343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001851Bağımsız Denetim Ücreti11.972,79 % 0,00208041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri190.759,74 % 0,03314676Fon Yönetim Ücreti634.003,5 % 0,11016559Hisse Senedi Komisyonu63.605,31 % 0,01105217Tahvil Bono Komisyonu11.969,95 % 0,00207992Gecelik Ters Repo Komisyonu107.306,88 % 0,01864584Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.717,54 % 0,00203606Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.546,02 % 0,00687159Vergiler ve Diğer Harcamalar228.995,32 % 0,03979064Türev Araçlar Komisyonu179.338,81 % 0,03116224Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler161.205,18 % 0,0280113TOPLAM GİDERLER1.643.712,58 % 0,28561447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ575.500.460,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899343BIST