***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00431448Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00014432Bağımsız Denetim Ücreti11.972,79 % 0,01621863Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.978,41 % 0,0826028Fon Yönetim Ücreti177.782,31 % 0,24082814Hisse Senedi Komisyonu4.859,58 % 0,0065829Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu133,88 % 0,00018136Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu158,56 % 0,00021479Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.417,86 % 0,00598454Vergiler ve Diğer Harcamalar20.743,52 % 0,02809967Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.804,73 % 0,02818258TOPLAM GİDERLER305.143,18 % 0,4133542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.821.235,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899344BIST