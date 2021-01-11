***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00325869Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,000109Bağımsız Denetim Ücreti11.972,79 % 0,01224978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.498,21 % 0,05985157Fon Yönetim Ücreti235.382,39 % 0,24082799Hisse Senedi Komisyonu6.376,6 % 0,00652412Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu150,6 % 0,00015408Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu572,68 % 0,00058593Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.101,79 % 0,00419669Vergiler ve Diğer Harcamalar6.397,79 % 0,0065458Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.835,21 % 0,02336351TOPLAM GİDERLER349.579,6 % 0,35766716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.738.802,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899345BIST