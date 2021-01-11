***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00028234Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000944Bağımsız Denetim Ücreti12.117,9 % 0,00107423Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri772.413,32 % 0,06847313Fon Yönetim Ücreti11.111.598,97 % 0,98502434Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu748.868,49 % 0,06638592Vergiler ve Diğer Harcamalar31.803.073,77 % 2,81928836Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler254.792,94 % 0,02258696TOPLAM GİDERLER44.706.156,93 % 3,96312473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.128.053.241,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899346BIST