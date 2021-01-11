***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.010,14 % 0,00050145Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001775Bağımsız Denetim Ücreti11.954,66 % 0,00199149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri373.970,91 % 0,0622987Fon Yönetim Ücreti3.934.660,82 % 0,65546339Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.897.976,64 % 2,98157045Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler132.426,08 % 0,02206047TOPLAM GİDERLER22.354.105,79 % 3,72390369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ600.286.893,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899347BIST