***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00356534Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011926Bağımsız Denetim Ücreti10.657,82 % 0,01193054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.510,37 % 0,03863149Fon Yönetim Ücreti521.986,11 % 0,58432003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.575,14 % 0,00176324Gecelik Ters Repo Komisyonu25.601,32 % 0,02865855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu968,08 % 0,00108369Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.795,3 % 0,00984561Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.431,86 % 0,03070769TOPLAM GİDERLER634.817,54 % 0,71062543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.332.229,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899348BIST