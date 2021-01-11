***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,01586684Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00083429Bağımsız Denetim Ücreti10.658,65 % 0,05309863Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.922,04 % 0,20386299Fon Yönetim Ücreti281.383,65 % 1,40178035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu383,33 % 0,00190965Gecelik Ters Repo Komisyonu12.734,52 % 0,06344008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu813,16 % 0,00405095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.917,09 % 0,01453219Vergiler ve Diğer Harcamalar15.356,57 % 0,07650245Türev Araçlar Komisyonu23.039,43 % 0,11477646Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.883,85 % 0,05920226TOPLAM GİDERLER403.444,76 % 2,00985713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.073.305,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899349BIST