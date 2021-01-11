***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.751,95 % 0,00343223Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004717Bağımsız Denetim Ücreti11.522,93 % 0,00510186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.176,01 % 0,05276599Fon Yönetim Ücreti331.394,23 % 0,14672706Hisse Senedi Komisyonu3.479,69 % 0,00154066Tahvil Bono Komisyonu2.153,66 % 0,00095355Gecelik Ters Repo Komisyonu71.399,82 % 0,03161276Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.300,22 % 0,01385839Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.614,28 % 0,00469955Vergiler ve Diğer Harcamalar331.520,34 % 0,1467829Türev Araçlar Komisyonu120.633,64 % 0,05341137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.355,75 % 0,02672292TOPLAM GİDERLER1.101.409,06 % 0,48765639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ225.857.607,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899350BIST