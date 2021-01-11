***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.138,23 % 0,00060914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001057Bağımsız Denetim Ücreti11.522,89 % 0,00114349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri667.297,51 % 0,06622048Fon Yönetim Ücreti12.515.105,34 % 1,24195919Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar28.607.179,45 % 2,83888537Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler231.911,49 % 0,02301416TOPLAM GİDERLER42.039.261,45 % 4,1718424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.007.690.546,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899351BIST