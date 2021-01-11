***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.841,03 % 0,00848602Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.925,7 % 0,02192893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.809,79 % 0,07911488Fon Yönetim Ücreti316.254,29 % 0,69870333Hisse Senedi Komisyonu14,99 % 0,00003312Tahvil Bono Komisyonu435,91 % 0,00096306Gecelik Ters Repo Komisyonu12.956,15 % 0,02862413Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.877,64 % 0,00414829Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.343,27 % 0,03389802Vergiler ve Diğer Harcamalar2.124,28 % 0,00469319Türev Araçlar Komisyonu24.377,01 % 0,05385634Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.180,74 % 0,03132963TOPLAM GİDERLER437.140,8 % 0,96577894DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.263.028,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899352BIST