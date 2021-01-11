***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,34 % 0,0360413Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.369,76 % 0,04494789Fon Yönetim Ücreti361.023 % 1,12926188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu120,86 % 0,00037804Gecelik Ters Repo Komisyonu127,98 % 0,00040032Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu567,97 % 0,00177658Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar972,98 % 0,00304343Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.371,71 % 0,02618629TOPLAM GİDERLER397.076,6 % 1,24203573DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.969.820,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899353BIST