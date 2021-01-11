***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,34 % 0,06599411Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.874,14 % 0,04509908Fon Yönetim Ücreti229.069,01 % 1,31199098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu81,33 % 0,00046582Gecelik Ters Repo Komisyonu26,77 % 0,00015332Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu528,47 % 0,00302681Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar966,55 % 0,00553591Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.126,2 % 0,03508776TOPLAM GİDERLER256.194,81 % 1,46735379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.459.648,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899354BIST