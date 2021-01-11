***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.293,06 % 0,00192955Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.277,4 % 0,00359933Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.756,69 % 0,02083215Fon Yönetim Ücreti55.086,52 % 0,04635397Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu27,58 % 0,00002321Vergiler ve Diğer Harcamalar2.440.060,8 % 2,0532518Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.922,7 % 0,00834971TOPLAM GİDERLER2.536.424,75 % 2,13433972DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.838.848,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899355BIST