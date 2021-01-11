***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,48 % 0,00127112Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,81 % 0,00381382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.374,08 % 0,02097557Fon Yönetim Ücreti231.902,16 % 0,07675503Hisse Senedi Komisyonu10.176,4 % 0,00336819Tahvil Bono Komisyonu2.170,27 % 0,00071832Gecelik Ters Repo Komisyonu3.982,98 % 0,00131829Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.080,43 % 0,00234348Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.975,16 % 0,00230864Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.790,74 % 0,01581779TOPLAM GİDERLER388.815,51 % 0,12869025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ302.132.852,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899356BIST