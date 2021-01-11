***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,8 % 0,01735758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.216,5 % 0,03949171Fon Yönetim Ücreti895.823,23 % 1,34943988Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu197,16 % 0,000297Gecelik Ters Repo Komisyonu234,32 % 0,00035297Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu712,32 % 0,00107302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar801,58 % 0,00120747Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.141,57 % 0,01828968TOPLAM GİDERLER947.649,48 % 1,42750931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.384.819,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899357BIST