***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,8 % 0,02403758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.930,55 % 0,0394908Fon Yönetim Ücreti638.249,86 % 1,3314457Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu142,53 % 0,00029733Gecelik Ters Repo Komisyonu338,13 % 0,00070537Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu859,07 % 0,0017921Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar811,84 % 0,00169357Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.674,18 % 0,0201812TOPLAM GİDERLER680.528,96 % 1,41964364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.936.604,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899358BIST