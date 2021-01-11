***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.841,11 % 0,00452541Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.682,22 % 0,00905082Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.749,54 % 0,01266459Fon Yönetim Ücreti96.048,78 % 0,11316002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.196,83 % 0,00965711Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.464,4 % 0,00643789Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.991,61 % 0,00588087Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.068,44 % 0,00243694TOPLAM GİDERLER139.042,93 % 0,16381365DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.878.719,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899359BIST