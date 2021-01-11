***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.681,68 % 0,04388418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.546,7 % 0,01454888Fon Yönetim Ücreti92.824,09 % 0,53028879Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,35 % 0,00008198Gecelik Ters Repo Komisyonu103,8 % 0,00059299Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu550,47 % 0,00314474Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar402,39 % 0,00229879Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.132,7 % 0,01218377TOPLAM GİDERLER106.256,18 % 0,60702412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.504.441,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899360BIST