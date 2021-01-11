***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON Gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.681,68 % 0,01572968Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.080,23 % 0,01449809Fon Yönetim Ücreti264.900,6 % 0,54243349Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11,57 % 0,00002369Gecelik Ters Repo Komisyonu374,78 % 0,00076743Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu406,79 % 0,00083298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar365,48 % 0,00074839Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.672,75 % 0,00752064TOPLAM GİDERLER284.493,88 % 0,58255439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.835.590,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899361BIST