***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00613405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00020519Bağımsız Denetim Ücreti12.133,25 % 0,02336763Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.398,34 % 0,18372928Fon Yönetim Ücreti390.530,92 % 0,75213013Hisse Senedi Komisyonu15.860,65 % 0,0305463Tahvil Bono Komisyonu111,72 % 0,00021516Gecelik Ters Repo Komisyonu321,3 % 0,0006188Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.738,29 % 0,01682922Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu69.755,12 % 0,13434257Vergiler ve Diğer Harcamalar113.242,7 % 0,21809604Türev Araçlar Komisyonu174.080,79 % 0,33526515Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.142,44 % 0,04842225TOPLAM GİDERLER908.607,06 % 1,74990176DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.923.318,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899362BIST