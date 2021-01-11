***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,01570483Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00052534Bağımsız Denetim Ücreti11.534,92 % 0,05687721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.180,41 % 0,30167277Fon Yönetim Ücreti119.785,6 % 0,59064746Hisse Senedi Komisyonu856,72 % 0,00422438Tahvil Bono Komisyonu54,59 % 0,00026918Gecelik Ters Repo Komisyonu826,71 % 0,0040764Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.929,66 % 0,03416927Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.144,83 % 0,04509199Vergiler ve Diğer Harcamalar21.374,46 % 0,10539473Türev Araçlar Komisyonu23.801,36 % 0,11736146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.362,95 % 0,065891TOPLAM GİDERLER272.143,75 % 1,34190599DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.280.388,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899364BIST