***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.189,65 % 0,00295614Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009874Bağımsız Denetim Ücreti12.474,71 % 0,01156146Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320.053,08 % 0,2966225Fon Yönetim Ücreti1.623.084,12 % 1,50426072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu501,28 % 0,00046458Gecelik Ters Repo Komisyonu21.251,93 % 0,01969611Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.168,65 % 0,01776534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu23.832,1 % 0,02208739Vergiler ve Diğer Harcamalar344.056,17 % 0,31886837Türev Araçlar Komisyonu178.844,57 % 0,16575164Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.005,56 % 0,05468586TOPLAM GİDERLER2.605.568,36 % 2,41481885DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.899.123,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899365BIST