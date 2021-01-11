***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00038481Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00002023Bağımsız Denetim Ücreti11.956,52 % 0,00144459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri583.239,32 % 0,07046691Fon Yönetim Ücreti10.558.305,32 % 1,27565331Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.558,17 % 0,0004299Vergiler ve Diğer Harcamalar22.279.814,16 % 2,69184475Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler178.612 % 0,02157988TOPLAM GİDERLER33.618.837,96 % 4,06182439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ827.678.272,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899368BIST