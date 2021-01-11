***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,3 % 0,02927866Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,89 % 0,08785116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.533,19 % 0,01931318Fon Yönetim Ücreti136.924,68 % 1,04392142Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu202,01 % 0,00154014Gecelik Ters Repo Komisyonu17.187,73 % 0,13104022Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.966,46 % 0,0149924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.686,77 % 0,01286003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.848,93 % 0,04459257TOPLAM GİDERLER181.712,96 % 1,38538977DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.116.378,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899369BIST