***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00072864Bağımsız Denetim Ücreti11.956,41 % 0,02486478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.517,38 % 0Tahvil Bono Komisyonu214,92 % 0,00044695Gecelik Ters Repo Komisyonu162,82 % 0,0003386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu682,65 % 0,00141965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.551,68 % 0,0032269Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.091,3 % 0,0251453TOPLAM GİDERLER911.846,66 % 1,89629361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.085.731,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899370BIST