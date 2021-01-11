***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00131314Bağımsız Denetim Ücreti11.956,41 % 0,04481118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.302,34 % 0,05735132Fon Yönetim Ücreti485.599,74 % 1,819969Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu108,88 % 0,00040807Gecelik Ters Repo Komisyonu38,2 % 0,00014317Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu545,49 % 0,00204443Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.528,41 % 0,0057283Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.811,19 % 0,02927539TOPLAM GİDERLER523.241,03 % 1,96104399DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.681.758,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899371BIST