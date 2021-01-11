***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00292689Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00026699Bağımsız Denetim Ücreti11.957,24 % 0,00911181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.886,32 % 0,05706583Fon Yönetim Ücreti2.437.752,79 % 1,85764745Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu363,43 % 0,00027695Gecelik Ters Repo Komisyonu919,4 % 0,00070061Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu814,06 % 0,00062034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.578,21 % 0,00120265Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.696,48 % 0,02339172TOPLAM GİDERLER2.563.159,2 % 1,95321125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.227.956,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899372BIST