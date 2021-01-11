***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00116845Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00010659Bağımsız Denetim Ücreti11.957,24 % 0,00363754Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.538,64 % 0,05705159Fon Yönetim Ücreti6.213.458,91 % 1,89021144Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu694,91 % 0,0002114Gecelik Ters Repo Komisyonu4.317,89 % 0,00131356Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.609,2 % 0,00048954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.721,77 % 0,00052378Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.951,43 % 0,02128009TOPLAM GİDERLER6.495.441,26 % 1,97599398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.717.664,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899373BIST