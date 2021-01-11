***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.839,85 % 0,00161403Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,87 % 0,00484348Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri137.785,12 % 0,0579161Fon Yönetim Ücreti1.733.944,91 % 0,72884009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,26 % 0,00000599Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.403,12 % 0,00185079Vergiler ve Diğer Harcamalar6.025.178,18 % 2,53260144Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.546,8 % 0,02040599TOPLAM GİDERLER7.965.235,11 % 3,3480779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ237.904.712,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899374BIST