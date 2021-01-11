***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,68 % 0,00807293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.037,04 % 0,02664923Fon Yönetim Ücreti1.410.111,2 % 0,98794157Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu145,74 % 0,00010211Gecelik Ters Repo Komisyonu1.656,75 % 0,00116074Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu701,58 % 0,00049154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar693,02 % 0,00048554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.812,52 TOPLAM DEĞERİ142.732.246,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899376BIST