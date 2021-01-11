***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.522,68 % 0,01150315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.708,37 % 0,0266631Fon Yönetim Ücreti973.723,59 % 0,97207329Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu147,63 % 0,00014738Gecelik Ters Repo Komisyonu816,65 % 0,00081527Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu728,16 % 0,00072693Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar696,01 % 0,00069483Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.774,57 % 0,01175461TOPLAM GİDERLER1.026.117,66 % 1,02437856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.169.770,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899377BIST