***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,39 % 0,03669481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri960,31 % 0,00456965Fon Yönetim Ücreti35.660,15 % 0,16968955Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0,49 % 0,00000233Gecelik Ters Repo Komisyonu46,87 % 0,00022303Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu135,33 % 0,00064397Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar95,07 % 0,00045239Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler671,8 % 0,00319677TOPLAM GİDERLER45.281,41 % 0,21547251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.014.936,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899378BIST