***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,39 % 0,04950157Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri711,56 % 0,0045677Fon Yönetim Ücreti26.612,12 % 0,17083065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13,39 % 0,00008595Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu169,71 % 0,00108942Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar102,46 % 0,00065772Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler583,75 % 0,00374725TOPLAM GİDERLER35.904,38 % 0,23048026DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.578.071,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899379BIST