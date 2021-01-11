***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00033493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000112Bağımsız Denetim Ücreti11.971,09 % 0,00125887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri660.882,63 % 0,06949811Fon Yönetim Ücreti7.152.278,51 % 0,75213029Hisse Senedi Komisyonu77.019,79 % 0,00809937Tahvil Bono Komisyonu4.019,33 % 0,00042267Gecelik Ters Repo Komisyonu22.221,84 % 0,00233684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu90.152,63 % 0,00948041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu546.356,69 % 0,05745462Vergiler ve Diğer Harcamalar2.026.809,04 % 0,2131383Türev Araçlar Komisyonu1.412.937,32 % 0,14858383Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler224.542,25 % 0,02361276TOPLAM GİDERLER12.232.482,66 % 1,28636219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ950.936.114,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899380BIST