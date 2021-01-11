***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00444914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00014883Bağımsız Denetim Ücreti11.972,79 % 0,01672484Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.737,02 % 0,07506546Fon Yönetim Ücreti143.580,45 % 0,2005681Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu222,88 % 0,00031134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu81.921,16 % 0,11443599Vergiler ve Diğer Harcamalar69.183,37 % 0,09664252Türev Araçlar Komisyonu1.046,06 % 0,00146125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.262,93 % 0,04925893TOPLAM GİDERLER400.218,2 % 0,55906639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.586.882,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899382BIST