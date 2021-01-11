***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,0005236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.126,97 % 0,00199364Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri543.276,15 % 0,08931306Fon Yönetim Ücreti2.966.336,51 % 0,4876573Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.904,48 % 0,00228586Gecelik Ters Repo Komisyonu459.567,15 % 0,07555154Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.914,98 % 0,00031482Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.476,58 % 0,00090033Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler136.297,51 % 0,02240692TOPLAM GİDERLER4.142.085,33 % 0,68094707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ608.283.005,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899383BIST