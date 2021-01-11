***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00597081Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,000399Bağımsız Denetim Ücreti12.204,96 % 0,04570816Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.469,27 % 0,11036383Fon Yönetim Ücreti535.545,55 % 2,00564382Hisse Senedi Komisyonu23.203,29 % 0,08689744Tahvil Bono Komisyonu33,18 % 0,00012426Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.754,78 % 0,02529698Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.627,32 % 0,00983944Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.042,64 % 0,27729325TOPLAM GİDERLER685.581,85 % 2,56753698DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.701.927 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899386BIST