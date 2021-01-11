***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00326746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001093Bağımsız Denetim Ücreti11.965,21 % 0,012275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.388,8 % 0,0763148Fon Yönetim Ücreti2.051.384,95 % 2,10449726Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu32.339,35 % 0,03317665Gecelik Ters Repo Komisyonu444,98 % 0,0004565Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.359,3 % 0,00139449Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.073,78 % 0,02469707TOPLAM GİDERLER2.199.247,91 % 2,25618853DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.476.247,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899388BIST