***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,0035488Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011871Bağımsız Denetim Ücreti11.965,34 % 0,01333207Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.072,52 % 0,02905062Fon Yönetim Ücreti1.152.966,03 % 1,2846623Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.126,75 % 0,00125545Gecelik Ters Repo Komisyonu103.382,21 % 0,11519093Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.377,82 % 0,01602011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.413,48 % 0,0138314Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.265,46 % 0,05266431TOPLAM GİDERLER1.372.861,15 % 1,5296747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.748.568,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899389BIST