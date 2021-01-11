***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00116816Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003908Bağımsız Denetim Ücreti12.407,03 % 0,00455051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.788,01 % 0,03183112Fon Yönetim Ücreti300.369,23 % 0,11016602Hisse Senedi Komisyonu1.753,19 % 0,00064302Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.926,71 % 0,00107343Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu839,12 % 0,00030776Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.913,82 % 0,00913761Vergiler ve Diğer Harcamalar123.512,17 % 0,04530039Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.413,43 % 0,0239916TOPLAM GİDERLER622.214,25 % 0,22820868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ272.651.437,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899390BIST